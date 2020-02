Donnerstag, 20. Februar 2020

Die „Hafenbar“ am Holzmindener Weserkai hat einen neuen Pächter

Die „Hafenbar“ eröffnet zu Ostern 2020 unter neuem Betreiber. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Wenn zu Ostern die „Hafenbar“ am Holzmindener Weserkai eröffnet, dann unter einem neuen Pächter. Ranko Raickovic hat einen Pachtvertrag mit der Brauerei Allersheim, der die „Hafenbar“ gehört, geschlossen. Raickovic, gebürtiger Montenegriner, führte zehn Jahre lang das Restaurant „Adria“ im Brauereigasthof Ottbergen, danach für ein Jahr das Wehrdener Fährhaus. Im Frühjahr 2019 übernahm er den „Steinkrug“ bei Boffzen, der zwei Jahre lang leer gestanden hatte. Nun kommt mit der „Hafenbar“ ein Saisonbetrieb in Holzminden hinzu. Angebot und Betreibung der „Hafenbar“ sollen sich unter neuer Leitung ändern. Es gibt andere Gerichte auf der Karte und wieder einen Service an den Tischen auf dem Weserkai. Darüber freut sich Dirk Brünighaus ebenso wie darüber, mit Raickovic einen erfahrenen Gastronomen, der sich selbst als „Wirt aus Leidenschaft“ bezeichnet, für den Weiterbetrieb der „Hafenbar“ gefunden zu haben. Denise Keßner und Annett Scheinost, die zwei Jahre lang mit ihrer GaudiGastronomie GbR die „Hafenbar“ betrieben, hatten den Vertrag mit der Brauerei aufgekündigt, wie Geschäftsführer Dirk Brüninghaus auf Anfrage des TAH erklärte, und mit ihrer GbR Insolvenz beantragt. Das betrifft auch die Bewirtschaftung der Stadthalle Holzminden. Neuer Gastronomiepartner der Stadthalle ist fortan Danny Herbst. (spe)