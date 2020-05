Donnerstag, 28. Mai 2020

„Die Halle“ in Boffzen verabschiedet sich

„Die Halle“ in Boffzen wird nach zwölf Jahren in Boffzen schließen.

Boffzen. „Die Halle – Fashion Outlet“ in Boffzen schließt. Wann genau, das stehe noch nicht fest, sagt Klaus Schmitz, Vater von Inhaber Alexander Schmitz. Aber der Räumungsverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Vor zwei Jahren erst hatte der Vater seinem Sohn das Boffzer Outlet übergeben. Er selbst hatte es zehn Jahre lang geführt. Nun zieht es Alexander Schmitz mit Frau und Kind zurück in die Heimat nach Köln. Daneben sei der Textilhandel ein extrem risikoreiches Geschäft, so Klaus Schmitz. Neben dem Online-Handel habe die Corona-Krise nun zu der Entscheidung beigetragen, „Die Halle“ zu schließen. (ap)