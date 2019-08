Mittwoch, 28. August 2019

„Die Holzmindener“ folgen auf die „Alten Holzmindener“

Ausdrücklich will der neue Gesprächskreis über den Holzmindener Weserkai hinausblicken. Foto: Zabel

Holzminden. Das abrupte und kurzfristig verkündete Ende der „Alten Holzmindenern“ sowie die als alternativlos dargestellte Begründung ließen viele ratlos und auch verständnislos zurück. Viele regelmäßige Besucher des Gesprächskreises äußerten in der Folge ihr Bedauern und wünschten sich eine Fortsetzung der zunächst monatlich, zuletzt zweimonatlich stattfindenden Treffen. Unter der Bezeichnung „Die Holzmindener“ und um den Kreis Holzminden erweitert, soll das Erbe von Begründer Gerhard Lüer und seinem „Gesprächskreis Alte Holzmindener“ unter der Leitung von Ingrid Zabel nun zu neuem Leben erweckt werden.

An jedem ersten Dienstag im Monat sollen neben neuen Vorträgen abwechselnd auch wieder Beiträge aus dem Filmarchiv der „Alten Holzmindener“ aus den ersten fünf Jahren gezeigt werden. So wollen Zabel und Unterstützer die Erinnerung an Gerhard Lüer wach halten. Der von Ingrid Zabel initiierte „Freundeskreis Gerhard Lüer“ wird in dem neuen Gesprächskreis aufgehen.

Das erste Treffen findet am Dienstag, 3. September, von 15 bis 17 Uhr im Musikraum des Familienzentrums „Drehscheibe“, neben der Stadthalle Holzminden, statt. (tah)

