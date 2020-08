Samstag, 01. August 2020

Die Hope‘s Crazy Dancers aus Holzminden sind eine illustre Line-Dance-Truppe

Die Holzmindener Line Dancer trainieren derzeit auf dem Hof, im Saloon sind die Abstandsregeln nicht einzuhalten.

Holzminden. Seine Schüler nennen ihn „Häuptling“, und irgendwie trifft dieser Name den Nagel auf den Kopf. Es fällt nicht schwer, sich Ralf Wernecke als Häuptling vorzustellen, mit Mokassins und buntem Federschmuck auf dem Kopf. Er würde ins Amerika des 19. Jahrhunderts passen, mit seinem leicht ergrauten langen Haaren und seinen Koteletten. Und das Amerika mit den Indianern wäre genau sein Ding. „Ich tendiere zu den Indianern, die wissen vieles ganz anders und mehr zu schätzen als wir“, sagt der 61-Jährige. Aber Wernecke lebt nicht in den USA, sondern in Holzminden. Seine Leidenschaft für den amerikanischen Way of Live wird schon beim ersten Schritt in das umgebaute Gewächshaus am Pipping klar. Irgendwie erinnert alles in dem Saloon an das Amerika der 50er und 60er Jahre. Es ist urgemütlich, man möchte gar nicht wieder gehen. Nur: hier sind keine Cowboys oder Indianer zu Hause, sondern die „Hope‘s Crazy Dancers. Rund 40 Line Dancerinnen und ein Line Dancer treffen sich wöchentlich im Saloon, um vom Häuptling in Sachen Line Dance unterrichtet zu werden, zurzeit allerdings wird auf dem Hof trainiert, im Saloon wären die Corona-Regeln nicht einzuhalten. (ue)

