Montag, 25. Mai 2020

Die Infektionszahlen im Kreis Höxter steigen weiter

Weiterhin steigt die Zahl der Infektionen im Kreis Höxter. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Im Kreis Höxter steigen die Fallzahlen der mit dem Coronavirus Infizierten. Am Wochenende waren 346 Fälle gemeldet worden, am Montag, 25. Mai, um 9 Uhr wurde bekannt, dass es 349 Infektionen im Nachbarkreis gibt. 41 aktive Infektionen zählt das Kreisgesundheitsamt. 291 gelten als genesen. Ein weiter Mensch ist im Kreis Höxter ist am Wochenende im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Der Gesamtzahl der Toten steigt damit auf 17. (fhm)