Freitag, 03. Mai 2019

Die Innenstadt beleben: Bürgergenossenschaft Holzminden vor der Gründung

Gebäude erhalten, Wohnraum schaffen, das sind Ziele einer Bürgergenossenschaft. TransZ

Holzminden. Die Innenstadt beleben, Gebäude erhalten, Wohnraum schaffen, nachhaltig investieren, gemeinsam anpacken für eine gedeihliche Entwicklung Holzmindens, das sind Grundprinzipien der Bürgergenosenschaft Holzminden, wie sie in Kürze gegründet werden soll. Die ersten Bürger haben ihre Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, Ratsherr Karl-Heinz Klein hat sich den Hut aufgesetzt, mit dem an der HAWK angesiedelten TransZ-Projektbüro ist wissenschaftliche Begleitung gesichert. Der Entwurf einer Satzung liegt inzwischen ausgearbeitet zur Diskussion vor, und Ende Mai (der genaue Termin steht noch nicht fest) soll die nächste Veranstaltung zum Thema stattfinden. Interessenten sind herzlich willkommen und eingeladen, sich als Genossen einzubringen.

Das Interesse an der Gründung einer Bürgergenossenschaft wurde zuletzt in einer Informationsveranstaltung Mitte März in der HAWK deutlich (der TAH berichtete). Hier konnten zentrale Fragen von Zweck und Gründung einer Bürgergenossenschaft bereits geklärt werden. Die aktuelle Situation der Innenstadt sowie die bestehenden Potenziale für ein solches Vorhaben wurden thematisiert und spannende Fragestellungen aus der Zuhörerschaft diskutiert. Außerdem konnten einige weitere Mitstreiter für das Projekt begeistert werden.

Im Nachgang haben Initiator Karl-Heinz-Klein und das TransZ-Projektteam den ersten Satzungsentwurf an alle Interessenten weitergeleitet, Änderungen und Kommentare entgegengenommen. Die überarbeitete und derzeit aktuelle Version kann über das TransZ-Büro (Email-Adresse am Ende des Artikels) angefordert werden.

Um das weitere Vorgehen nun gemeinsam besprechen zu können, soll voraussichtlich Ende Mai in der HAWK ein weiteres Treffen stattfinden, zu dem alle Interessenten herzlich eingeladen sind. Soweit der Termin feststeht, wird er bekannt gegeben. (spe)

