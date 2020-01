Montag, 20. Januar 2020

Die Johnny Cash Show in Holzminden

Das Publikum war von der Musik und Show begeistert. Die Nachfrage nach Autogrammen war im Anschluss an das Konzert hoch. Foto: bor

Holzminden. Wer kennt ihn nicht, den unvergesslichen, 2003 verstorbenen amerikanischen Countrysänger und Songschreiber Johnny Cash mit seiner Gitarre. Grund genug für über 500 Fans, die „Hello, we‘re the Cashbags * The Johnny Cash Show“ mit dem Double Robert Tyson in der Holzmindener Stadthalle zu besuchen. Und so hatte Holger Pramann nach einer Vorankündigung bereits vor fast einem Jahr für sich und seine Frau einen Platz in der ersten Reihe reserviert. „Das Konzert wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen“, meinte der Eschershäuser und wurde auch nicht enttäuscht. (bor)

