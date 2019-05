Samstag, 11. Mai 2019

„Die Kinder der Utopie“: Kino-Aktionsabend in Holzminden

Save the date: „Die Kinder der Utopie“ läuft nur am 15. Mai im Roxy.

Holzminden. „Die Kinder der Utopie“ ist ein 80-minütiger Coming-of-Age-Film über sechs junge Berliner, die sich zwölf Jahre nach ihrer Grundschulzeit wiedertreffen. In Hubertus Siegerts Dokumentarfilm „Klassenleben“ aus dem Jahr 2005 wurden sie schon einmal porträtiert. Beim bundesweiten Aktionsabend am Mittwoch, 15. Mai, wird der Film „Die Kinder der Utopie“ in über 160 Kinos in Deutschland gezeigt, um 20 Uhr auch im Roxy Holzminden. Das Publikum ist im Anschluss an die Filmvorführung zum Diskutieren, Nachfragen und Erfahrungsaustausch über das Thema Inklusion eingeladen.

Der Film erzählte von einer Inklusionsklasse in Berlin-Schöneberg, in der Kinder mit und ohne Behinderungen sowie mit sehr unterschiedlichen Begabungen gemeinsam lernten. Als die Schule im Jahr 1975 mit dem „Gemeinsamen Unterricht“ begann, war dies ein absolutes Novum. Initiativen und Einzelpersonen sollen sich aktiv an der Gestaltung des Aktionsabends am 15. Mai im Roxy beteiligen und Patenschaften für Veranstaltungen vor Ort übernehmen. Die Patenschaft für die Veranstaltung in Holzminden hat das Amt für Jugend und Familie der Stadt Holzminden übernommen.

Kartenreservierungen werden empfohlen und sind direkt über das Roxy-Kino möglich.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Mai