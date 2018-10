Montag, 29. Oktober 2018

„Die Kinder übernehmen das“

Der neue Kletterturm auf dem Spielplatz auf dem Kleingartengelände Meierbreite.

Stadtoldendorf. Freudig klettert die kleine Ella auf den neuen Turm, um mutig an der Stange in Mutters Arme herunter zu rutschen. Auch die anderen Kindern sind kein bisschen zögerlich und können es kaum abwarten, den neuen Spielplatzturm zu erobern. Der Turm, der im Rahmen des Spielplatzprojekts neu angeschafft werden konnte, ist der großzügigen Spende diverser Sponsoren zu verdanken.

Der Verein Meierbreite Stadtoldendorf in der Feldmark zwischen Arholzen, Negenborn und Stadtoldendorf gehört mit insgesamt 33 Gärten sicher nicht zu den größten Vertretern unter den deutschen Kleingärtnervereinen. Etwas abgelegen am Ortsrand von Stadtoldendorf liegend, dürften die meisten an der freundlich wirkenden Anlage vorbeifahren, ohne von ihr weiter Notiz zu nehmen. Doch wie „riesig“ der Verein und seine Arbeit sind, zeigt sich mitunter an ganz anderer Stelle. Denn seit über 15 Jahren herrscht eine rege Partnerschaft zwischen dem örtlichen Kindergarten und dem Kleingärtnerverein. (svb)

