Freitag, 08. Dezember 2017

Die kleine Gipsbahn und ihr großes Vorbild

Modellbauer Helmut Walter veröffentlicht Buch über die Stadtoldendorfer Gipsbahn und ihren Miniatur-Nachbau

Stadtoldendorf. Modellbahnen gibt es in unzähligen Hobbykellern. Die Modellbahn, mit der sich der Stadtoldendorfer Helmut Walter schon seit Jahren intensiv beschäftigt, ist aber einzigartig. Er hat die ehemalige Stadtoldendorfer Gipsbahn in faszinierender Detailtreue nachgebaut, stetig erweitert, und ist mit ihr inzwischen praktisch europaweit auf Messen und Ausstellungen unterwegs. Wie sehr sein Modell dem einstigen Original gleicht, zeigt Helmut Walter nun in seinem neuen Buch. „Die Stadtoldendorfer Gipsbahn und ihr Vorbild“ ist der schlichte Titel des aufschlussreichen Bildbandes, den er im Eigenverlag drucken ließ. Auf 48 Seiten stellt er historischen Originalaufnahmen Fotos seiner Gipsbahn gegenüber. So zeigt der direkte Vergleich, mit wie viel Liebe zum Detail der Stadtoldendorfer die Gipsbahn wieder zum Leben erweckt hat, wenn auch nur im Maßstab 1:45.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 9. Dezember.