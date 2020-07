Freitag, 24. Juli 2020

Die kleine Schwester des Weltkulturerbes

Die lichte Fensterfront ist ein klassisches Erkennungszeichen dieses Architekturstils. Foto: fhm

Kirchbrak. Seit 33 Jahren ist Henrike Schnell Eigentümerin der Amco-Fabrik in Kirchbrak. Dazu gehört auch ein Gebäude, das der Bauhaus-Architekt Walter Gropius geschaffen hat. Ein Bauwerk, das von Fachleuten als die „kleine Schwester“ des Weltkulturerbes Fagus in Alfeld charakterisiert wird. Im vergangenen Jahr wurde erst bekannt, dass ein Amco-Gebäude ein „echter Gropius“ ist und zu den wenigen Bauhaus-Klassikern in Niedersachsen gehört. Das Bauwerk in Kirchbrak ist ein architektonischer Klassiker, ein Materie gewordenes Zeichen der Moderne in der klassischen, schlichten Eleganz dieses Baustils, gepaart mit hoher Funktionalität. (fhm)

