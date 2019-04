Dienstag, 23. April 2019

Die Krönung der „Neuen“ wird mit Spannung erwartet

Nadine II. hat besonders unter den Kindern viele Fans. Foto: bor

Rühler Schweiz. Am Sonntag, 28. April, findet wieder das Kirschblütenfest in der Rühler Schweiz – genauer gesagt in den drei Dörfern Golmbach, Reileifzen und Rühle – statt. Zu sehen, zu erleben und zu „schnabulieren“ gibt es in allen drei Orten reichlich zwischen 10 und etwa 18 Uhr. Mit besonderer Spannung wird allerdings die Krönung der neuen Kirschblütenkönigin am Sonntagmittag auf dem Golmbacher Dorfplatz erwartet. Wer wird wohl Nachfolgerin von Nadine II., die wie hier auf dem Foto das ganze Jahr über reichlich Autogramme gab und viele Veranstaltungen besuchte.

Mehr lesen Sie im TAH am 24. April 2019