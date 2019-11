Montag, 04. November 2019

Die Lange Nacht der Debatte an der PGS in Dassel

Bei der Langen Nacht der Debatte waren auch Politiker der Bundesebene vertreten. Foto: TAH

Dassel. Eine außergewöhnliche Feier hat am Vorabend des Reformationstags im Paulinum der Paul-Gerhardt-Schule stattgefunden. Eingeladen dazu hatte die kommissarische Schulleiterin Monika Fahrenbach mit der Begründung, dass anlässlich der Feiertage der Debatte als dem Herzstück der Demokratie ein Festsaal geboten werden solle, rund 180 Personen folgten der Einladung.

„Was kann man schon Besseres tun, als Freude zu teilen? 70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre Mauerfall und 18 Jahre Jugend debattiert am Vorabend des Reformationsgedenkens feiern zu können und das auch noch in einer evangelischen Schule im friedlichen Dassel? Da kommt doch vieles zusammen, was auch zusammengehört.“ Die Tatsache, dass wir ein Leben in Frieden und Freiheit führen können, werde viel zu selten gefeiert, so Fahrenbach. „Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sollte unser dieser Sondereinsatz an Zeit, Kraft und Raum doch wert sein. Das müssen wir der jungen Generation auch vorleben.“ Nicht zuletzt stünde man damit in Luthers Tradition. Der Christmensch sei zur Freiheit berufen. Die Freiheit sei ein Imperativ, kein Geschenk. Also müsse man auch etwas tun, damit sie erhalten bleibe.

