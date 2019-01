Donnerstag, 24. Januar 2019

Die Menschen sind hier aufs Auto angewiesen

Ergebnisse der Mobilitätsumfrage zeigen starke Verbindungen von Höxter und Holzminden. Foto: fhm

Kreis Höxter. Wie mobil sind die Menschen in der Region? Wann werden wie viele Wege womit und zu welchem Zweck zurückgelegt? Auf diese Fragen gibt es jetzt Antworten, zumindest für die Menschen in der Region Hochstift, den Kreisen Höxter und Paderborn. Der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter hatte eine Mobilitätsumfrage in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Donnerstagnachmittag in der Sitzung des Höxteraner Kreisausschusses vorgestellt wurden. Das Ergebnis: Die Menschen hier sind aufs Auto angewiesen. Und erstaunlich ist, wie stark der „grenzüberschreitende Verkehr“ Richtung Niedersachsen und den Kreis Holzminden ist. (fhm)

