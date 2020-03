Donnerstag, 05. März 2020

Die More Maids in Bevern

Die More Maids treten zum Internationalen Weltfrauentag in Bevern auf die Bühne. Foto: Emma Gorman

Bevern. Mit einem Konzert, das zum Thema des Frauenort-Niedersachsen-Standorts zu Ehren der Landärztin Paula Tobias in Bevern passt, präsentieren das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern und das Gleichstellungsbüro des Landkreises Holzminden am Freitag, 6. März, um 20 Uhr einen stimmungsvollen Auftakt in das Folkkonzertjahr 2020: Niemand Geringeres als die „First Ladies des Irish Folk“, die More Maids, reisen an in die Schlosskapelle. Die vier Sängerinnen präsentieren damit einen gutklingenden Beitrag zum Internationalen Weltfrauentag im Landkreis Holzminden.

