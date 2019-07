Mittwoch, 10. Juli 2019

Die nächste Vollsperrung: Jetzt Godelheim!

Die B 64 zwischen Godelheim und Ottbergen wird saniert / Kreuzung und B 83 folgen

Höxter/Godelheim. Die Autofahrer im Raum Holzminden/Höxter werden weiter auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Nach der Sperrung der Brücke zwischen Beverungen und Lauenförde, der Sperrung der B 83 bei Wehrden (Umleitung über Wehrden und Blankenau) wird ab Montag auch die B 64 zwischen Godelheim und Ottbergen (bis zum Abzweig nach Amelunxen) voll gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über Bosseborn (aus Richtung Höxter) und Amelunxen (aus Richtung Ottbergen). Das hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitgeteilt.

Am Montag beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift mit den Fahrbahnsanierungsarbeiten an der B 64 in Godelheim. Gesperrt wird dann ein 1,7 Kilometer langer Abschnitt ab Ortsausgang Godelheim Richtung Ottbergen (ab der Straße Nethegrund) bis hin zum Abzweig der Landesstraße 827 Richtung Amelunxen. Der Verkehr aus Richtung Höxter wird dann über Bosseborn (L 755, K 18 und L 890) nach Ottbergen geführt. Für den Verkehr aus Richtung Paderborn verläuft die Umleitungsstrecke über Amelunxen (L 837 neuer Weg, K 56 Wehrdener Straße und B 83) nach Godelheim.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird – voraussichtlich ab Montag, 29. Juli, der bituminöse Oberbau der Kreuzung B 64/B 83 in Godelheim saniert. Für diese Arbeiten wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel aufgestellt.

Bauabschnitt Nummer drei betrifft dann die B 83 von der Kreuzung Richtung Beverungen. Dort soll die Deckschicht auf einer Länge von 400 Metern saniert werden. Die Umleitung erfolgt dann für beide Richtungen über Amelunxen (K 56 Wehrdener Straße und L 837 Neuer Weg) zur B 64.

Straßen.NRW investiert 630.000 Euro aus Bundesmitteln in die Baumaßnahme. (bs)