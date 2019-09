Freitag, 27. September 2019

Die nasse Nacht der Feuersalamander in Bevern

Einer von circa 15 Feuersalamandern, die der TAH-Trägerin in der Nacht zu Freitag „begegnet“ sind. Foto: Schmidt

Bevern. Anke Schmidt hat als TAH-Trägerin schon einige „Nachtschwärmer“ in ihrem Zustellbezirk getroffen, doch die Nacht von Donnerstag auf Freitag war eine ganz besondere. Da musste sie mit ihrem Fahrrad nämlich „Slalom fahren“, um keinen der circa 15 ausgewachsenen Feuersalamander auf der Straße Eichenhang zu erwischen. „Ich habe schon mal ganz kleine Salamander oder Molche und Frösche in allen Größen gesehen, aber noch nie so viele und so große Feuersalamander.“ Zwischen 3 und 3.30 begann es in dieser Nacht heftig zu regnen, Anke Schmidt wurde pitschenass trotz Regenjacke. Den Salamandern scheint das gefallen zu haben. Ob die Nähe zum Beverbach etwas mit ihrer Wanderung über den Eichenhang zu tun hat? (rei)

