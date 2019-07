Freitag, 05. Juli 2019

Die Natur ist kein Aschenbecher!

Am Freitag Vormittag musste die Beveraner Feuerwehr wieder einmal ausrücken, um ein Feuer zu löschen, das von einer weggeworfenen Kippe verursacht wurde. Foto: FFW Bevern

Bevern. Viermal wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehr Bevern in dieser Woche zu Böschungs- oder Flächenbränden gerufen, so auch am Freitag Vormittag. Immer handelte es sich (zum Glück) nur um kleine „Feuerchen“ entlang viel befahrener Straßen. Besonders entlang der L584 zwischen Allersheim und Bevern geriet gleich mehrmals das Gras auf den Randstreifen in Band. Die Feuerwehr konnte diese Brände jeweils sehr schnell löschen, doch als „Kleinigkeit“ werten die Brandschützer diese Einsätze nicht. Schließlich kann sich das Feuer bei der allseits herrschenden Trockenheit rasant ausbreiten, und aus einem Quadratmeter Brandfläche kann schnell ein großes Feuer werden. Was (nicht nur) für die Beveraner Feuerwehrleute besonders ärgerlich ist: Alle Böschungsbrände der vergangenen Tage wurden vermutlich durch brennende Zigarettenkippen verursacht, die aus fahrenden Autos geworfen wurden. „Wie dumm oder leichtsinnig muss man eigentlich sein, um die Gefahr auszublenden, die von weggeworfenen Kippen ausgeht?“ fragen sich die Feuerwehrleute zu recht. Sie appellieren außerdem, keine Glasscherben in Feld und Wald liegen zu lassen – auch durch sie können Brände entfacht werden. (rei)