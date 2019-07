Dienstag, 23. Juli 2019

„Die Natur zeigt uns Dinge...“

Anette Mokross aus Polle hat mit der Kamera die Wetterkapriolen im Juli eingefangen.

Kreis Holzminden. In diesem Monat gibt es beim Wetter eigentlich nichts, was es nicht gibt“, schreibt die Hobby-Fotografin Anette Mokross, die die TAH-Leser schon so oft mit beeindruckenden Fotos beschenkt hat. „Entsprechend verrückt sind teilweise auch die Wolkenbilder“ fügt sie hinzu. Und hat eine ganze Reihe von eindrucksvollen Foto-Dokumenten mitgeschickt, aus denen die TAH-Redaktion einige besonders schöne ausgesucht hat.

Dass das Wetter 2019 auch eine Naturbeobachterin wie Anette Mokross beeindrucken und verblüffen kann, macht sie mit einem Zitat eines unbekannten Verfassers deutlich: „Die Natur zeigt Dinge, die sich eine kleine Menschenseele manchmal kaum so in der Form ausdenken kann“. Sie schreibt dazu: Bei so manchen Bildern denke ich das – bei der Durchsicht und der Bearbeitung zum Beispiel – in der Tat dann oftmals auch“.

Und was denken die TAH-Leser? Ob Halo-Bild oder Morgenstimmung, Gewitterluft oder Wolkenformation – der Sommer 2019 hält wieder viele außergewöhnliche Fotomotive rund um das Wetter bereit.

Waren Sie, liebe Leser, auch mit der Kamera unterwegs und ist Ihnen ein ganz besonderes Foto rund um das Wetter im Sommer 2019 gelungen? Wenn ja, würde sich die TAH-Redaktion über Post freuen. Bitte einsenden an redaktion@tah.de mit einem kurzen Hinweis, wo das Foto entstanden ist und wem es gelungen ist.