Samstag, 13. April 2019

Die neue Hauptamtliche der Evangelischen Jugend stellt sich vor

Die 23-Jährige freut sich auf ihre neuen Aufgaben bei der Evangelischen Jugend in Holzminden. Foto: ap

Holzminden. Julia Pravemann ist die Neue bei der Evangelischen Jugend in Holzminden. Seit März arbeitet die Sozialarbeiterin hauptamtlich in der Kirchenkreisjugend Holzminden-Bodenwerder. Warum die 23-Jährige unbedingt zur Evangelischen Jugend wollte und ihren eigentlichen Plan B in Plan A verwandelt hat, erzählt Julia Pravemann im Interview mit TAH-Volontärin Anika Pfeiffer.

Das komplette Interview lesen Sie im TAH vom 13. April 2019. (ap)