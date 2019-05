Donnerstag, 09. Mai 2019

Die neue Klinik ist auf der Zielgeraden

Von links: André Stüwe, Geschäftsführer Rüdiger Pfeifer und René Schmidt schauen von der alten Klinik schon auf das neue Gebäude.. Foto: fhm

Höxter. Die neuen Klinikgebäude stehen schon, jetzt werden sie innen so ausgestattet, dass im August der Klinikbetrieb dort starten kann. Für 25 Millionen Euro baut Asklepios am alten Standort der Weserbergland-Klinik eine neue Fachklinik. Architekt André Stüwe (von links), Geschäftsführer Rüdiger Pfeifer und René Schmidt, Leiter der Haustechnik, stehen noch auf dem Balkon des in den 60er Jahren entstandenen Hochhauses und schauen auf einen Teil des neuen Klinikgebäudes. Das alte Hochaus wird wie die meisten der anderen alten Bauten im September und Oktober abgerissen werden. „Wir sind auf der Zielgeraden“, benennt Geschäftsführer Pfeifer die aktuelle Situation des Bauvorhabens. Die neue Klinik wird 180 Betten haben. (fhm)

