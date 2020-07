Mittwoch, 15. Juli 2020

Die neue Weserbrücke zwischen Lauenförde und Beverungen ist fertiggestellt

Die neue Weserbrücke ist nach drei Jahren Bauzeit für den Verkehr fertiggestellt. Foto: ue

Beverungen. Was lange währt, wird endlich gut: Mit einem nur auf die nötigsten Teilnehmer begrenzten Aufgebot wurde gestern Nachmittag die neue Weserbrücke zwischen Lauenförde und Beverungen eingeweiht. Drei Jahre mussten die Anwohner und Pendler umfangreiche Entbehrungen in Kauf nehmen, ehe das neue Bauwerk fertiggestellt war. In zahlreichen Reden würdigten die am Bau Beteiligten diese Meisterleistung der Ingenieurskunst. 17 Millionen Euro hat sich das Land Nordrhein-Westfalen dieses Bauvorhaben kosten lassen, das zwei Orte, aber eben auch zwei Bundesländer miteinander verbindet. Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der Corona-Pandemie war die Öffentlichkeit weitestgehend ausgeschlossen. Einige enttäuschte Besucher, die am Fuße der Brücke. Am späten Nachmittag wurde sie dann schließlich für den Verkehr freigegeben. (ue)

Mehr lesen Sie im TAH vom 16. Juli 2020.