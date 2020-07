Mittwoch, 15. Juli 2020

Die Oberschule ist Thema des Abends im Rat Delligsen

Ratsmitglieder bekennen sich in der Sitzung einstimmig zu ihrer Oberschule.

Delligsen. Als die Tagesordnung für den Delligser Rat erstellt wurde, war der Bericht der Verwaltung zur aktuellen Diskussion um den Oberschulstandort Delligsen zunächst noch für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vorgesehen. Doch dann wurden zahlreiche Details des Bildungsgipfels öffentlich bekannt. Und der Rat des Fleckens Delligsen reagierte: In der Sitzung im Delligser Festsaal wurde der Programmablauf verändert und das Thema in den öffentlichen Teil verschoben. Die Sitzung endete mit einem einmütigen Bekenntnis des Rates für den Erhalt der Oberschule Delligsen. Ein Votum, das Landrat Michael Schünemann vorgetragen werden soll, der am Donnerstag nach Delligsen kommt. Er wird wohl nicht nur von Bürgermeister Willudda empfangen. Es soll auch eine kleine Demonstration geben.

Bereits in der Einwohnerfragestunde meldete sich ein Delligser Bürger zu Wort und wollte wissen, wie es nun weitergehe und ob man sich noch zum Landkreis Holzminden dazugehörig fühlen könne, wenn der Gemeinde im Hils nun auch noch die Oberschule weggenommen werden soll.

