Donnerstag, 23. November 2017

Die Oberschule kann kommen

Der Planentwurf für den Neubau am Standort Billerbeck (Grafik: Architekturbüro PBR).

Holzminden. Der Weg für die Oberschule Holzminden ist frei, der Kreisschulausschuss hat die Errichtung der Oberschule in der Kreisstadt als Ganztagsschule zum 1. August 2018 mit Mehrheit empfohlen. Doch ohne Kritik und Dispute ging dieser Beschluss nicht über die Bühne. Aus der Dr. Jasper-Realschule und der Johannes-Falk-Schule entsteht zum Schuljahr 2018/19 die Oberschule Holzminden an der Liebigstraße. Im Rahmen des Schulringtausches und dem Neubau der Schule am Standort Billerbeck soll die Oberschule 2020 von der Liebigstraße dorthin umziehen. (fhm)



