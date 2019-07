Freitag, 26. Juli 2019

Die Pflastersteine von Höxter sind wieder da

Die kompletten 150 Quadratmeter Pflastersteine sind bei der Firma Heine eingelagert.

Höxter. Die verschwundenen Pflastersteine von Höxter sind wieder da. Am Mittwoch, 24. Juli, hatte der TAH berichtet, dass in Höxter Pflastersteine für das Projekt „Marktquartier“ verschwunden sind. Zu Beginn der Bauarbeiten am Marktquartier in Höxter waren die Pflastersteine im Markt vor der Häuserzeile aufgenommen worden. Als sie nach Abschluss der Arbeiten wieder verlegt werden sollten, waren nicht mehr zu finden. „Die verschwundenen Pflastersteine sind gar nicht verschwunden, und Fokus weiß genau, wo sie stehen“, sagt Jens Müller, einer der Geschäftsführer der Heine GmbH. Investor Fokus Development lasst für zwölf Millionen Euro das Marktquartier herrichten. Diese 150 Quadratmeter seien komplett vorhanden. „Als die Firma Fokus vor ein paar Wochen nach den Pflastersteinen gefragt hat, haben wir ihnen mitgeteilt, dass wir von unserem Rückbehaltungsrecht Gebrauch machen“, so Jens Müller. (fhm)

