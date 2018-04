Montag, 09. April 2018

Die Plakette, die wirksam abschreckt

Die Polizei Höxter übergibt die 250. Präventionsplakette im Kreis Höxter.

Kreis Höxter . Es geht um Zeit. Zeit, die ein Einbrecher länger braucht, um in eine Wohnung oder ein Haus einzudringen – und im besten Falle aufgibt oder es gar nicht erst versucht. Im Kreis Höxter hat sich das Netzwerk „Zuhause sicher“ als enge Kooperation zwischen Polizei und örtlichen anerkannten Handwerksbetrieben etabliert, nun konnte die Polizei Höxter die inzwischen 250. Plakette im Kreis Höxter verleihen. Dirk und Michaela Lücke aus Brakel hatten ihr Haus nach den Empfehlungen der Experten der Polizei so umrüsten lassen, dass sich potenzielle Einbrecher daran vergeblich abmühen würden. Damit Eindringlinge künftig am besten einen großen Bogen um das Objekt machen, gibt es die gut sichtbare Plakette mit dem Polizei-Emblem und der Aufschrift „Zuhause sicher“ gleich in zweifacher Ausführung. Auch wenn sich das Ehepaar Lücke den hochwertigen Einbruchschutz einiges hat kosten lassen, müssen wirkungsvolle Lösungen nicht unbedingt teuer sein, betont Gilbert Schulte vom Kriminalkommissariat Vorbeugung, der die Erstberatung in den Wohnungen und Häusern, manchmal auch in Unternehmen und sogar auf landwirtschaftlichen Höfen anbietet. „Wir sind die Ideenwecker“, formuliert es der Kriminalhauptkommissar. (nig)

