Die Polizei fahndet: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Kreis Höxter. Mit Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Täter nach einem Diebstahl und Computerbetrug mit einer entwendeten EC-Karte. Am Dienstag, 18. Februar, wurde in der Filiale eines Discounters an der Straße „Am Siedlerplatz“ in Bad Driburg einer Kundin das Portemonnaie gestohlen. Mit der erbeuteten EC-Karte hob der unbekannte Täter offenbar unmittelbar nach der Tat um 11.36 Uhr und um 11.37 Uhr an einem Geldautomaten an der Dringenberger Straße Bargeld in vierstelliger Höhe ab. Dabei wurde der Täter von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Der unbekannte Mann hat kurze dunkle Haare, trägt eine Sonnenbrille und ist bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Mittlerweile hat das Amtsgericht die Bilder zur öffentlichen Fahndung freigegeben. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05641/78800 zu melden.