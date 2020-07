Mittwoch, 08. Juli 2020

Die Position: Stadtoldendorfs OBS muss erhalten bleiben

Hinten, von links: Helmut Affelt, Wolfgang Anders, Alexander Burose, Rita Hartwig und Kerstin Wiest. Vorne, von links: Alexander Sudermann, Torsten Becker, Lucian Kubas und Nadine Schmidt. Foto: beb

Stadtoldendorf. „Wir haben Einvernehmen hergestellt über alle Organisationen, die etwas mit der Oberschule Stadtoldendorf zu tun haben“, heißt es am Dienstagabend vom Stadtoldendorfer Bürgermeister Helmut Affelt im Sitzungsraum des Alten Rathauses. Vertreter ebendieser schulverbundenen Organisationen sowie fast aller Fraktionen des Stadtrates treffen zusammen, um geschlossen ein Signal an die Öffentlichkeit zu senden. Sie alle machen deutlich, dass die Schließung der Homburg-Oberschule in der Debatte um die Zukunft der Schulen im Landkreis Holzminden keine Option für sie darstellt. Im Gegenteil: sie verweisen nachdrücklich auf die Argumente, die ihrer Einschätzung nach für den Erhalt und die Stärkung der Oberschule in Stadtoldendorf sprechen. (beb)

