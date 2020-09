Freitag, 11. September 2020

Die Raupe mit dem schönen Gesicht – Rolf Drüke kennt sie alle

Es handelt sich um den Mittleren Weinschwärmer (Deilephila elpenor). Er gilt als einer unserer schönsten Schwärmer, hier als Raupe. Foto: Ruttkowsky

Holzminden. Diesmal ist es Marion Ruttkowsky, die wissen will, welches „niedlich aussehende Tier“ ihr da beim Wandern im Solling „vor die Füße gelaufen“ ist. Und auch diesmal wieder weiß Rolf Drüke, vom TAH befragt, die Antwort. Und zeigt dabei ganz und gar detektivisches Gespür. Bei dem Tier handelt es sich um den Mittleren Weinschwärmer (Deilephila elpenor). Er ist einer unserer schönsten Schwärmer. Er ist überall in Deutschland zu finden, fliegt in der späten Abenddämmerung und des nachts und besucht dann auch in unseren Gärten gerne die Blumen zum Nektar tanken. Neben seiner Lieblingsnahrung, dem Weidenröschen, findet man man seine Raupen im Garten auch häufig an Fuchsien. (bs)

