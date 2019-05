Samstag, 04. Mai 2019

Die Rechnung ohne den Boom gemacht

Die Straßenausbaubeiträge hätten für einige Winkel-Anlieger im fünfstelligen Bereich gelegen. Jetzt ist die Maßnahme erst einmal gestoppt. Foto: Archiv/rei

Negenborn/Bevern. Die Sanierung der Straße „Winkel“ in Negenborn im Zuge der Dorferneuerung wird auf absehbare Zeit wohl nicht realisiert werden. Wie der TAH bereits berichtete, haben die aktuellen Kostenberechnungen eine enorme Verteuerung ergeben, wodurch sich der Anteil, den die Anlieger davon bezahlen müssten, die bisherigen Vorhersagen deutlich übertreffen würden. Und einen „Nachschlag“, so wie früher, gäbe es heute nicht mehr, erklärte Gemeindedirektor Harald Stock im Gespräch mit dem TAH. Wie sehr der allgemeine Bauboom die Investitionspläne der Kommunen beeinflusst, zeigt Stock dann noch an einem weiteren Beispiel: Die Straße Sollingbreite in Bevern, die eigentlich im nächsten Jahr für 700.000 Euro neu ausgebaut werden sollte, wird wohl auch um einige Jahre verschoben. (rei)

