Dienstag, 26. Mai 2020

Die Restaurierung der St-Dionys-Kirche in Stadtoldendorf schreitet voran

Dirk Verwohlt und Hermann Kumlehn vom Bauausschuss haben alle Schritte der umfassenden Restaurierung im Blick. Foto: beb

Stadtoldendorf. Von einem hohen Baugerüst umzäunt, befindet sich die Stadtoldendorfer St.-Dionys-Kirche seit Monaten unverkennbar in einem Restaurierungsprozess. Nicht unbedingt offensichtlich ist wegen des Gerüsts, wie weit die Arbeiten bereits vorangeschritten sind, sowohl von außen als auch von innen. Momentan erschwert ein beeindruckendes Baugerüst im Innern nicht weniger als an den Außenwänden die Sicht auf die wie neu erweckte Schönheit des Gebäudes. Hermann Kumlehn und Dirk Verwohlt, die den Bauausschuss der Gemeinde bilden, geben einen Einblick in die Fortschritte der Restaurationsarbeiten. (beb)

