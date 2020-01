Montag, 13. Januar 2020

Die Rettungswache in Stadtoldendorf ist eingeweiht

Architekt Jörg Nasarek, Andreas Mählhop, Bauleiter, Fabian Fischer, Gebäudewirtschaft Landkreis Holzminden, Rettungswachenleiter Sven Melching, Thorsten Oberg, Leiter des Rettungsdienstes, Landrat Michael Schünemann, Andreas Fischer, Kreistagsvorsitzender, und Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders. Foto: beb

Stadtoldendorf. Die neue Rettungswache des Landkreises Holzminden in der Konrad-Beste-Straße in Stadtoldendorf wird am Montag offiziell eingeweiht. Politische Wegbegleiter, unmittelbar am Bau Beteiligte, ehemalige und aktive Mitglieder des Rettungsdienstes und interessierte Kreisbewohner dürfen am Nachmittag einen ersten Rundgang durch das Gebäude unternehmen und sich über die neuen Standards einer modernen Rettungswache informieren. (beb)

