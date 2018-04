Freitag, 06. April 2018

Die Schönheiten der Natur im Detail entdecken

Die Negenbornerin Maria Alejandra Gabriel präsentiert ihre Ausstellung mit Makrofotografien in Höxter.

Negenborn/Höxter (nig). Detailreiche Schönheiten der Natur, kombiniert mit Makrofotografie, Aphorismen und digitalen Medien – diese spannende Zusammenstellung wagt Maria Alejandra Gabriel in einer neuen Fotoausstellung, die sie in Höxter präsentiert. Am Freitag, 13. April, wird ihre Ausstellung mit dem Titel „Kulturlandschaftsraum…“ um 18.30 Uhr in der Stummrigestraße 3 eröffnet. Was in anderen Ausstellungen verpönt ist, gehört hier zum Konzept: „Bitte nach Möglichkeit Smartphone und Kopfhörer mitbringen“, animiert Maria Alejandra Gabriel ihr Publikum ausdrücklich zum Mitmachen.

Zu sehen sind 26 großformatige Makro-Aufnahmen von Blüten und Pflanzen. Sie lassen den Betrachter eintauchen in die faszinierende Welt der Natur, die dem menschlichen Auge zunächst verborgen bleibt. „Wir sind umgeben von Natur, sehen vieles aber nicht, weil es zu klein ist.“ Aufsprießende Knospen, winzige Pollen auf Blüten, solche Details hat die in Negenborn lebende Wissenschaftlerin im Bild festgehalten. Für weitere Erläuterungen steht ein QR-Code zur Verfügung, der mit einem Smartphone eingescannt werden kann. Per QR-Code können Betrachter auf einer weiteren Seite auch ihre Eindrücke beschreiben. Auf diese Weise in den Dialog zu treten, ist für Maria Alejandra Gabriel, Stipendiatin für Urbane Kulturlandschaft im Informationszeitalter, ein weiteres Ziel ihrer Ausstellung. Die Eröffnung, zu der alle Interessierten willkommen sind, findet am Freitag, 13. April, um 18.30 Uhr statt. Danach ist die Ausstellung jeweils sonnabends, am 14., 21. und 28. April, von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Stipendiatin aus Negenborn ist persönlich anwesend und freut darauf, mit den Besuchern in den Dialog zu treten. Der Eintritt ist frei. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Artikel im Täglichen Anzeiger vom 7. April.