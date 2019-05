Montag, 13. Mai 2019

Die schönsten Bilder jetzt auf www.tah.de

Freude über eine grandiose Saison: Torwart Kristof König und Marcel Geese.

Stadtoldendorf. Nach dem letzten Heimspiel in der Handball-Verbandsliga und dem überzeugenden 39:19-Heimsieg (der TAH berichtete), haben die Handballer die Saison mit dem Aufstieg in die Oberliga gekrönt. Die schönsten Bilder vom letzten Heimspieltag in der Rumbruchshalle, zu dem nochmal über 400 Fans angereist waren, stehen jetzt als Bildergalerie unter auf der TAH-Seite online. (ue)