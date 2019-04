Montag, 08. April 2019

Die Schwalben sind wieder da!

Kreis Holzminden. Fleißige Häuslebauer, treusorgende Eltern, zärtliche Partner – kaum eine andere Vogelart wird mit so vielen positiven Eigenschaften bedacht wie die Schwalben. Zahllose Lieder und Gedichte sind den flinken Fliegern gewidmet. Aber dennoch fällt ihr Empfang hier in Deutschland nicht überall herzlich und wohlwollend aus. Immer wieder werden die Nester an Hauswänden zerstört, weil Verschmutzungen befürchtet werden. So appelliert der NABU in jedem Frühling, den Schwalben eine Nisthilfe zu bieten, und er vergibt sogar Plaketten für besonders „schwalbenfreundliche Hausbesitzer“. Ist das wirklich notwendig? Die nächsten Tage und Wochen werden es zeigen, denn die ersten Schwalben sind bereits angekommen.

