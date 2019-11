Freitag, 29. November 2019

Die sechste Stadtoldendorfer Weihnachtswelt ist eröffnet

Der Stadtoldendorfer Weihnachtsmarkt ist noch bis Sonntag geöffnet. Foto: beb

Stadtoldendorf. Beschaulich-schön in warmes Licht getaucht lädt die sechste Stadtoldendorfer Weihnachtswelt am Freitagnachmittag die ersten Gäste in diesem Jahr zum Verweilen auf den adventlich dekorierten Marktplatz ein. Um mehr als eine besondere Dekoration wird das Ensemble aus Ständen, Lichtern und Weihnachtsbäumen 2019 durch eine Bauwagenkrippe ergänzt, deren Figuren fast menschengroß sind. Die letzte Feinabstimmung in Sachen Dekoration übernehmen die Kinder der Stadtoldendorfer Kindergärten. Sie schmücken die Tannen mit selbstgebastelten Anhängern. (beb)

