Samstag, 12. Oktober 2019

Die Siegerstaffel ist Holzmindens Biathlon-Stadtmeister

So war’s im letzten Jahr beim Prominentenrennen: Bürgermeister Daul wird beim Zieleinlau von den anderen Promis empfangen. Foto: fhm

Holzminden. Die Biathlon-Deutschland-Tour kommt am Sonntag, 27. Oktober, nach Holzminden. Die Innenstadt verwandelt sich dann von 10.30 bis 18 Uhr in den 3. Citybiathlon Holzminden. Nun kann sich für die Staffelläufe beim Citybiathlon angemeldet werden. Ein Staffellauf besteht aus vier angemeldeten Wettkämpfern. Gemischte Staffeln sind willkommen. Das Mindestalter liegt bei zwölf Jahren.

Jeder Wettkämpfer legt die 300-Meter-Strecke (Runden) am Marktplatz im Laufschritt zurück und absolviert dann das Liegendschießen mit fünf Schüssen aus zehn Metern Entfernung auf 45-Millimeter-Ziele. Pro Fehlschuss geht es für eine Strafrunde sozusagen in die Loipe, denn fehlende Treffsicherheit führt zu zusätzlichen 50 Metern auf den bereitstehenden Skilanglauf-Cardiogeräten, bevor der zweite 300-Meter-Laufabschnitt und das Stehendschießen folgen. Nach den Strafrunden folgt der abschließende 300-Meter-Laufabschnitt bevor die Übergabe an den Staffelkollegen erfolgt. Geschossen wird mit Biathlongewehren, die zu Lichtzielgeräten umgebaut wurden. Die Siegerehrung findet nach dem Finale um 18 Uhr statt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. Oktober