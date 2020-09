Dienstag, 15. September 2020

Die Stadt Holzminden aus Radfahrer-Perspektive

Rund 25 Bürger versammelten sich zum Vortrag in der Stadthalle. Foto: spe

Holzminden. Das Radverkehrskonzept für die Stadt Holzminden liegt im Entwurf vor. Das Büro LK Argus aus Kassel hat es erstellt in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren vor Ort. 50 Seiten stark, ist es eine Sammlung konzeptioneller Vorschläge grundsätzlicher Art und ganz konkreter Maßnahmen über das Stadtgebiet verteilt. Noch nie ist das Verkehrsgeschehen in Holzminden aus Radfahrerperspektive so konkret betrachtet worden. Vieles ist einfach umzusetzen, anderes stellt große Herausforderungen dar, baulicher und umgestalterischer Art, aber auch was den politischen Willen angeht, Radfahrern Vorfahrt zu gewähren. Verkehrsplaner Holger Heering stellte den Entwurf am Montagabend in der Stadthalle gerade einmal rund 25 interessierten Bürgern vor. (spe)

