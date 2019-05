Freitag, 03. Mai 2019

Die Stadt Holzminden geht 2019 leer aus

In Holzminden gibt es viele Ecken, die eine Verschönerung gebrauchen könnten. Foto. spe

Holzminden. Dem Antrag der Stadt Holzminden auf Aufnahme in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ wurde für das Jahr 2019 nicht entsprochen. – Nüchtern und sachlich klingt dieser Satz, den MdL Uwe Schünemann ganz ans Ende seiner Pressemitteilung über die Vergabe von Städtebau-Fördermitteln setzte. Niedersachsens Bauminister Olaf Lies gab die Zahlen am Freitagvormittag bekannt. 1,58 Millionen Euro fließen demnach aus den verschiedenen Fördertöpfen, die unter dem Begriff Städtebauförderung zusammengefasst sind, in den Landkreis Holzminden. Nur nicht nach Holzminden. Und dabei hatte die Stadt doch noch einmal „nachgebessert“. (rei)

