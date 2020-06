Freitag, 19. Juni 2020

Die Stadt Holzminden will den Schlachthof verkaufen

Der Schlachthof Holzminden an der Steinbreite hat hohen Sanierungsbedarf. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden will den Schlachthof an der Steinbreite verkaufen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Bauausschuss und die Ratssitzung am 14. Juli hervor. Darin heißt es: „Die Stadt Holzminden veräußert das Areal des Schlachthofes an die Schlachthofgesellschaft mbH zu einem Preis von 50.000 Euro.“ Die Schlachthofgesellschaft mbH ist seit 2017 Pächterin des städtischen Schlachthofes. Der Pachtvertrag läuft im Sommer 2022 aus. Vertreten durch Geschäftsführer Oliver Loges, will die Gesellschaft nun das Areal kaufen. (spe)

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. Juni 2020.