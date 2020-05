Mittwoch, 27. Mai 2020

Die Stadtoldendorfer feiern ihr Homby ein Jahr später

Das nächste Homby steigt voraussichtlich vom 4. bis 7. Juni 2021. Foto: TAH/Archiv

Stadtoldendorf. „Wir haben uns wirklich sehr auf das Homby gefreut“, verdeutlicht Dascho Wehner, Vorsitzender des Homby. Der Verein musste das dritte Stadtoldendorfer Homby für dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise canceln. „Es ist das Event, mit der größten Vorfreude überhaupt für uns“, bedauert der Veranstalter. Aber gibt zugleich bekannt, dass das 3. Homby nun am ersten Juni-Wochenende 2021 gefeiert werden soll – dann auch mit dem Haupt-Act Michael Wendler am Sonnabend.

„Der Vorverkauf ist von Anfang an durch die Decke geschlagen“, verrät Dascho Wehner. Dreimal so viele Karten wie in den Vorjahren seien seit Februar weggegangen. „Deswegen haben wir uns besonders auf das Homby in diesem Jahr gefreut“, fügt er hinzu. Trotz der Absage des diesjährigen Hombys werden immer noch fleißig online Tickets bestellt – nun aber natürlich für 2021, berichtet der Organisator. Und die verkauften Karten für 2020 bleiben gültig. (ap)

Mehr lesen Sie im TAH vom 27. Mai 2020.