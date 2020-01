Samstag, 11. Januar 2020

Die Stadtoldendorfer Homburg soll begehbar werden

Stiftungsdirektor Tobias Henkel. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Für das Wahrzeichen Stadtoldendorfs kündigt Bürgermeister Helmut Affelt beim Neujahrsempfang einen „Strategiewechsel“ an und lässt sich die Arbeit daran von oberster Stelle coram publico versprechen. Tobias Henkel, Direktor der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, deren Eigentum die Homburg ist, ist erstmals Gast beim Neujahrsempfang der Homburgstadt und weiß, „man kommt aus Stadtoldendorf nie ohne Aufträge nach Hause“. Die zuletzt verfolgte Strategie, um die Homburg-Ruine wieder zugänglich zu machen, war die Errichtung eines neuen Turms im Turm. Die Genehmigungsphase dafür würde circa eineinhalb Jahre dauern, so Bürgermeister Affelt. Weil das der Stadt und dem Homburgverein zu lange dauert, gibt es nun eine neue Strategie: „Wir reparieren das Ding“, fasst Affelt zusammen. Der Vorteil dabei: für die Instandsetzung der Holztreppe und Aussichtsplattform werde keine Genehmigung benötigt. Die Stadtverwaltung hat bereits Leader-Mittel beantragt, Aufgabe Henkels ist es nun, die Statik der Burg prüfen zu lassen und damit die bautechnischen Vorgaben für die Reparaturen zu liefern. Dazu der Stiftungsdirektor an seine Hörerschaft gewandt: „Wenn ich heute verspreche, dass wir uns dieser Sache annehmen, dann haben sie einen großen Anteil daran.“ Henkel hält es für wahrscheinlich, dass die Arbeiten 2020 durchgeführt werden können und ist bestrebt, alles Notwendige dafür einzuleiten. Die Stiftung hat bereits Investitionen für das Projekt Homburg in den Haushalt eingestellt. (beb)