Samstag, 30. Dezember 2017

Die "Stockenten" gewinnen den Eistock-Cup 2017

Die "Stockenten" Bernd, Thomas, Frank und Christian siegten im Finale gegen die "Blau-Weißen Weserlunjer".

Holzminden (spe). Es war ein hartes und enges Finish, und zunächst sah es so aus, als könnten sich die "Blau-Weißen Weserlunjer" den Siegerpott erkämpfen. Doch es kam anders: Nach fünf Spielrunden setzten sich am Freitagabend die "Stockenten" im Finale durch und wurden Sieger des Eisstock-Cups 2017 auf der Holzmindener Eisbahn. Die vier Freunde Bernd, Thomas, Frank und Christian, alle aus Holzminden sind von Anfang an beim Turnier dabei und inzwischen ein eingespieltes Team. 2011 reichte es für den dritten Platz, in diesem Jahr nun erspielten sie sich den Sieg. Ihr Motto dabei: "Lieber eine Ente auf dem Kopf, als einen Stock im..."

