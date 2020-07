Donnerstag, 16. Juli 2020

Die TAH-Ferientipp-Serie beginnt

Der TAH gibt Tipps für den Sommer in der Heimat. Foto: pixabay

Kreis Holzminden. 2020 sind viele passionierte Urlauber durch die begrenzten Reisemöglichkeiten aufgefordert, die sommerliche Ferienzeit neu zu planen. Wer die nächsten Wochen mit seinen Kindern zuhause bleibt, braucht gute Ideen, um die Jüngsten bei Laune zu halten. Die Redaktion des TAH liefert seinen Lesern deshalb ab heute und die gesamte Ferienzeit hindurch täglich einen Ferientipp, mit dem sich die Sommerzeit abwechslungsreich gestalten lässt. Oftmals finden große und kleine Kinder damit eine Gelegenheit, Neues in der Region zu entdecken.

TAH-Ferientipp Nummer eins lädt ein zu einer kulinarischen Weltreise an den Schieder See. Dort dürfen am kommenden Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr beim Streetfoodmarkt Köstlichkeiten aus aller Welt probiert werden. Wer seine Fahrt ans Meer verschoben hat oder sich einfach so am Wasser wohl fühlt, kann nebenbei den regionalen Seeblick genießen. (beb)

