Mittwoch, 01. Juli 2020

Die TAH-Initiative „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ geht weiter

Fußgängerzonen – ja oder nein? Heiß diskutieren die Ausschussmitglieder über die Möglichkeiten in der Altstadt. Foto: ap

Holzminden. „Wie sieht die Altstadt der Zukunft aus?“ Eine Frage, die der TAH das erste Mal im vergangenen Oktober an seine Leser stellt. Eine Frage, auf die zahlreiche Ideen, Wünsche und Anregungen der Holzmindener in der TAH-Redaktion eingehen. Und eine Frage, die die TAH-Initiative „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ ins Rollen bringt. Sie bleibt aktuell und beschäftigt am Dienstag den Holzmindener Ausschuss für Innenstadtentwicklung. Insgesamt fünf „Wunsch“-Schwerpunkte fasst der Ausschuss zusammen: „Parkplätze- oder -häuser“, „Fußgängerzonen“, „Altstadtpflege und Attraktivitätssteigerung“, „Spielstätten“ sowie „(Einzel-)Handel und Gastronomie“.Die in den Fraktionen über Monate gesammelten Ideen – unter Berücksichtigung der TAH-Umfrage „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ – werden in der Sitzung zusammengetragen. Denn klar ist: Die Holzmindener sollen Rückmeldung bekommen, so verdeutlicht es Eleonore Roth-Schütz in der Sitzung. (ap)

