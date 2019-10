Mittwoch, 16. Oktober 2019

Die team baucenter GmbH zeigt Herz für Tiere und Breitensport

Von links Jens-Uwe Müller, Jürgen Kahle, Jürgen Meyer und Hermann Meyer mit den beiden großzügigen Schecks. Foto: rei

Holzminden. „Einfach mal so“ antworten Jürgen Kahle und Jürgen Meyer auf die Frage des TAH, was denn der Anlass für diese großzügige Spende sei. „Einfach mal so“ überreichten Jürgen Kahle als Teamleiter und Jürgen Meyer als Mitarbeiter der team baucenter GmbH (ehemals Schaper Baustoffe) im Burgbergblick in Holzminden zwei große Schecks über jeweils 2.500 Euro an den Vorsitzenden des Tierschutzvereins Holzminden, Jens-Uwe Müller, und den Vorsitzenden des MTV Altendorf, Hermann Meyer. Der Tierschutzverein will das Geld für den Umbau des Tierheims am neuen Standort verwenden; der MTV Altendorf kann den Zuschuss für neue Fensterelemente in seiner Sporthalle gut gebrauchen. (rei)