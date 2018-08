Freitag, 17. August 2018

Die Tore zum Schlosspark öffnen sich wieder

Das Hehlener Schloss, heute im Besitz der Familie Koch, wurde um 1580 erbaut. Foto: Arieswings

Hehlen. Nur alle zwei Jahre öffnen sich die Tore zum Schlosspark in Hehlen für die Bürger des Ortes, für Gäste aus der Umgebung und für Touristen von weiter her. Die Schlosspark-Beleuchtung hat mittlerweile schon Tradition: Am Sonnabend, 18. August, findet sie zum 25. Mal statt! Es ist nicht allein der Zauber der Lichtinstallationen, der die Besucher anlockt. Es ist auch das bunte Rahmenprogramm – und es ist die seltene Möglichkeit, in einem sonst verschlossenen Park zu „lustwandeln“. Und dieser Park hat wirklich etwas zu bieten: Seine gewachsene Schönheit besticht durch Architektur und Pflanzen gleicherrmaßen. Bereits um 15.30 Uhr startet im Schlosshof ein buntes Programm für die jüngeren Besucher: Kinderschminken, Schießen mit dem Lichtpunktgewehr, Hüpfburg, Kinderdisco sind nur einige der Belustigungen. Derweil können sich die kleinen „Mitspieler“ und die Erwachsenen an verschiedenen Leckereien stärken.

Die Pforten zum Park öffnen sich dann um 18 Uhr (bis 22 Uhr). Rund 3.000 bunte Lichter verzaubern die Wege und Rasenflächen und bieten ein ganz besonderes Ambiente. Highlight wird ein riesiger Notenschlüssel aus Lichtern sein – ein Hinweis auf das musikalische Programm des Abends! In der Scheune wird ab 19.30 Uhr der Hehlener Feuerwehr-Musikzug aufspielen, außerdem wird die Tanzgruppe „Dancing Fantasy“ zu bewundern sein. Und im Anschluss wird zur großen Partynacht mit der Band „Jack Beton & the Mörtels“ eingeladen. Veranstaltet wird die 35. Schlosspark-Beleuchtung wieder von der Familie Koch als Eigentümerin des Schlosses (erbaut wurde es um 1580) und von den örtlichen Vereinen. Eintrittskarten für den Schlosspark gibt es an der Abendkasse.