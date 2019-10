Mittwoch, 16. Oktober 2019

Die TurnGala Celebration Tournee macht auch in Hameln Station

Die zwei kolumbianischen Artisten Jose und Gaby verbinden Zirkusakrobatik mit zeitgenössischem Tanz.

Hameln. Ob Rhythmische Sportgymnastik, Gerätturnen oder Akrobatik – die TurnGala Celebration Tournee 2020 feiert vom 17. Dezember 2019 bis zum 12. Januar 2020 ein buntes Fest des Turnens und vereint in einem bunten Potpourri die verschiedensten Turnsportarten in einer zauberhaften Bühnenshow. Erstmals kommen auch Hameln sowie Minden in den Genuss von einzigartiger turnerischer Kreativität zum Anfassen.

