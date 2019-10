Samstag, 26. Oktober 2019

Die Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag endet die Sommerzeit. Foto: Pixabay

Nicht vergessen, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird wieder die Zeit umgestellt. Um 3 Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit gilt wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Morgens ist es früher hell und nachmittags eher dunkel. Vor einem Jahr sah es so aus, dass das Ende der Zeitumstellung gekommen ist. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte die Abschaffung im September 2018 angekündigt, nachdem sich bei einer EU-weiten Onlineumfrage 84 Prozent dafür ausgesprochen hatten. Ursprünglich wollte die EU-Kommission die Uhr schon in diesem Jahr zum letzten Mal umstellen. Dafür hätte jedes Land für sich entscheiden sollen, ob es dauerhaft die Normal- oder Sommerzeit einführt. Das EU-Parlament unterstützte den Vorschlag grundsätzlich und sprach sich im März für das Ende der Zeitumstellung ab 2021 aus. Aber bislang fehlen die Absprachen der EU-Mitgliedsländer, um zu verhindern, dass in Europa sechs oder sieben Zeitzonen entstehen. Die geplante Abschaffung im Jahr 2021 wird immer unwahrscheinlicher. (fhm)