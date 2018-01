Mittwoch, 17. Januar 2018

„Die Wahl zwischen Pest und Cholera“

Auch die Jusos aus dem Unterbezirk Holzminden sagen „Nein zur GroKo“.

Kreis Holzminden. Am Sonntag fällt in Bonn die Entscheidung, 600 Delegierte des SPD-Bundesparteitags entscheiden, ob Koalitionsvorhandlungen mit CDU/CSU aufgenommen werden oder nicht. Einer von ihnen ist Johannes Schraps, Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Hameln-Pyrmont/Holzminden. „Ich wünsche mir, dass der Parteitag zustimmt, damit Verhandlungen aufgenommen werden und am Ende die Mitglieder abstimmen können, ob es zur GroKo kommt oder nicht.“ Dass die GroKo für ihn kein „Sehnsuchtsort sozialdemokratischer Politik“ sei, will Schraps nicht verhehlen. Aber man müsse respektieren, dass es im Bundestag keine linke Mehrheit gebe. Für Johannes Schraps ragt ein Ergebnis der Sondierungsgespräche heraus. „In der Europapolitik ist uns ein fundamentaler Kurswechsel gelungen, Schluss mit der Schäubleschen Austeritätspolitik.“ Auch das sei ein Grund für ihn am Sonntag Ja zu sagen. Die andere Seite: Die Jusos im Unterbezirk (UB) Holzminden fordern die UB-Delegierten des Bundesparteitags auf, darunter Natalie Fischer aus dem Juso-Vorstand, gegen die Koalitionsverhandlungen mit der Union zu stimmen. (fhm/spe)

